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Antonelli, futuro in Ferrari? "Non escludo nulla"

Il leader del Mondiale di Formula 1: "Adesso sto bene dove sono, l'obiettivo è vincere con la Mercedes"

Kimi Antonelli - IPA
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17 settembre 2026 | 23.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Kimi Antonelli e un futuro in Ferrari? Oggi no, domani... chissà. Il pilota italiano, leader del Mondiale di Formula 1, ha parlato del tema in un'intervista ad Automoto.it, senza chiudere le porte al Cavallino: "Adesso sto bene dove sono. Sono contentissimo di essere in Mercedes, anche perché sento di avere un debito da ripagare nei loro confronti per tutte le opportunità che mi hanno concesso. Sono stati loro a credere in me quando avevo solo 12 anni".

Antonelli: "Futuro in Ferrari? Non escludo nulla"

E ancora, a proposito della grande riconoscenza verso la Mercedes: "Mi hanno accompagnato in questo percorso di crescita e spero di cogliere tanti successi con loro in futuro. Poi si vedrà. Non escludo nulla, ma oggi l’obiettivo è vincere il più possibile con la Mercedes". Il primo obiettivo di Kimi è il Mondiale id F1: "Non parlo mai di campionato perché voglio evitare di pensarci quando mi metto in macchina - ha detto Antonelli -. Mi renderebbe più teso. Ci sono delle occasioni in cui mi viene in mente il Mondiale, come quando devo effettuare un sorpasso e mi chiedo se ne valga la pena, se possa davvero cambiare drasticamente il risultato. Ma quando sono in gara e ancora di più in qualifica, non ci voglio pensare".

Antonelli: "Sinner? Difficile fare meglio di lui"

Antonelli parla anche di Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale: "È bellissimo avere amici sportivi che competono ai massimi livelli, che capiscono cosa vuol dire gestire la pressione, i momenti prima di una gara, quando serve avere i propri spazi. Sono molto amico anche di Mattia Furlani, che ho incontrato a Monza. È bello avere legami di questo genere, perché ti danno una motivazione ulteriore per fare ancora meglio. Mi fa piacere vederli vincere, e vorrei fare altrettanto, se non meglio. Anche se fare meglio di Sinner è difficile".

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Kimi Antonelli Ferrari Antonelli Formula 1
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