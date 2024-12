Inizia male il weekend di Formula 1 per la Ferrari. La Rossa, che deve recuperare 21 punti alla McLaren per vincere il mondiale Costruttori, è stata la più veloce nella prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi, ma la gioia è durata poco.

Charles Leclerc, il più veloce questa mattina, dovrà infatti sostituire il pacco batteria della sua SF-24 e partirà penalizzato di 10 posizioni in griglia. Una partenza con handicap quindi per la Ferrari, che dovrà sperare in una rimonta miracolosa per strappare il titolo alla McLaren nel Gp in programma domenica 8 dicembre. Alle spalle di Leclerc i tempi migliori sono stati la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton.