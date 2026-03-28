Formula 1, Gp Giappone: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Torna in pista la Formula 1. Domenica 29 marzo il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone - in diretta tv e streaming - terzo appuntamento della nuova stagione. A partire in pole position sarà Andrea Kimi Antonelli, che ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica. Dietro di lui Russell e Piastri, con Leclerc quarto e l'altra Ferrari di Hamilton sesta.

Si riparte quindi dalla doppietta Mercedes in Cina, che ha fatto segnare il primo trionfo proprio di Antonelli in Formula 1 e con la scuderia tedesca che ha ripetuto quindi ripetuto il risultato dell'esordio in Australia, con la Ferrari a inseguire. Lewis Hamilton ha festeggiato proprio a Shanghai il primo podio con la Rossa, mentre Leclerc è a caccia di riscatto dopo il quarto posto cinese.

Formula 1, griglia di partenza del Gp Giappone

La griglia di partenza del Gp del Giappone di Formula 1:

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Gabriel Bortoleto (Audi)

10. Arvid Lindbland (Racing Bulls)

11. Max Verstappen (Red Bull)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Carlos Sainz (Williams)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Oliver Bearman (Haas)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin).

Formula 1, dove vedere Gp Giappone in tv

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.