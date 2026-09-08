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Formula 1, Leclerc salta il Gp di Madrid? Come sta il pilota dopo l'incidente a Monza

I medici valuteranno le condizioni del ferrarista in vista del prossimo weekend

Charles Leclerc - IPA
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08 settembre 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Charles Leclerc può saltare il Gp di Spagna a Madrid, dopo l'incidente di Monza? Ad oggi, il tema c'è. Perché il pilota monegasco della Ferrari è stato protagonista di un brutto impatto nel Gran Premio d'Italia, uno scontro con le barriere da 23 G (ovvero, un’accelerazione pari a 23 volte quella della gravità terrestre). Leclerc dovrà sottoporsi ad alcuni ulteriori accertamenti prima di ottenere l’autorizzazione definitiva per correre il Gran Premio di Madrid, in programma in questo weekend. Il ferrarista sta bene, ma dopo un incidente di questo tipo è indispensabile completare tutti i controlli previsti e prestare la massima attenzione. Come spiegato dal quotidiano spagnolo Marca, la dottoressa Isabel Ornaque, responsabile del centro medico del Madring, sarà tra le figure chiamate a valutare le condizioni di Leclerc e a stabilire se il monegasco potrà tornare al volante in questo fine settimana di Formula 1.

Come sta Leclerc dopo incidente a Monza

Nei prossimi giorni, verrà sciolto ogni dubbio. Per Leclerc non si tratta - tra l'altro - del primo episodio di questo tipo nel corso della stagione (LEGGI L'ARTICOLO) . Già a Barcellona, durante le qualifiche del sabato, era finito contro le barriere e aveva dovuto ricevere assistenza medica. Anche in quel caso l’impatto era stato violento, di 22 G. Per un pilota dal peso di circa 70 chili, significa essere sottoposto per un istante a una forza equivalente a circa 1.600 chili. A Monza, l'impatto è stato ancora più violento e dunque la Ferrari e i medici faranno tutte le valutazioni del caso con il pilota. Per non correre rischi inutili.

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Formula 1 Charles Leclerc Formula 1 Leclerc Gp Monza Gp Madrid Leclerc incidente
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