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Gp Monza, scintille alla partenza: contatto Leclerc-Hamilton, poi Charles finisce a muro - Video

Termina al secondo giro la gara del pilota monegasco, protagonista di un avvio 'horror'

Il contatto Leclerc-Hamilton - Afp
Il contatto Leclerc-Hamilton - Afp
06 settembre 2026 | 15.21
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Succede di tutto al via del Gp di Monza di Formula 1 oggi, domenica 6 settembre. Al semaforo verde del Gran Premio d'Italia, Pierre Gasly riesce a rimanere in testa dopo la partenza, ma c'è subito un contatto tra le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, con il monegasco che 'butta' l'inglese fuori dalla pista. Un errore molto grave del ferrarista, che parte con aggressività per non perdere Russell e chiude il compagno di squadra in Curva 1.

Poco dopo, al secondo giro, arriva un incidente all'uscita dall'Alboreto per il pilota monegasco, che finisce a muro per rispondere all'attacco di Oscar Piastri, perdendo il controllo della monoposto. Finisce dunque subito la sua gara, con bandiera rossa che interrompe il Gp.

Gp Monza, come sta Leclerc dopo incidente

Tutto ok comunque per Leclerc, che è sceso da solo dalla sua macchina e si è poi seduto sconsolato fuori dalla pista, da solo. Ora sarà sottoposto ai controlli medici, vista la potenza dell'impatto contro le barriere.

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Gp Monza Leclerc Formula 1 incidente Leclerc
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