Succede di tutto al via del Gp di Monza di Formula 1 oggi, domenica 6 settembre. Al semaforo verde del Gran Premio d'Italia, Pierre Gasly riesce a rimanere in testa dopo la partenza, ma c'è subito un contatto tra le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, con il monegasco che 'butta' l'inglese fuori dalla pista. Un errore molto grave del ferrarista, che parte con aggressività per non perdere Russell e chiude il compagno di squadra in Curva 1.

Poco dopo, al secondo giro, arriva un incidente all'uscita dall'Alboreto per il pilota monegasco, che finisce a muro per rispondere all'attacco di Oscar Piastri, perdendo il controllo della monoposto. Finisce dunque subito la sua gara, con bandiera rossa che interrompe il Gp.

quest’immagine di Charles distrutto e i tifosi in lacrime #GPMonza pic.twitter.com/5ZLSlGReHO — 𝑆𝑎𝑟𝑎.𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 (@smiletiziano1) September 6, 2026

Gp Monza, come sta Leclerc dopo incidente

Tutto ok comunque per Leclerc, che è sceso da solo dalla sua macchina e si è poi seduto sconsolato fuori dalla pista, da solo. Ora sarà sottoposto ai controlli medici, vista la potenza dell'impatto contro le barriere.