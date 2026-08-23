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Formula 1, oggi Gp Olanda: orario, griglia di partenza e dove vederlo

Si riparte dal successo della Mercedes di George Russell nella gara sprint di ieri e dalla pole position di Lando Norris su McLaren

Antonelli - IPA
Antonelli - IPA
23 agosto 2026 | 07.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1. Oggi, domenica 23 agosto, si corre il Gp d'Olanda sul circuito di Zandvoort. Si riparte dal successo della Mercedes di George Russell nella gara sprint di ieri e dalla pole position di Lando Norris su McLaren. Kimi Antonelli è sempre il leader del Mondiale piloti con i suoi 224 punti (secondo Hamilton, a quota 171). Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp d'Olanda.

Gp Olanda, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp d'Olanda:

1. Lando Norris (McLaren)

2. George Russell (Mercedes)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Liam Lawson (Red Bull)

9. Gabriel Bortoleto (Audi)

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Carlos Sainz (Williams)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Oliver Bearman (Haas)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)

22. Sergio Perez (Cadillac)

Gp Olanda, orario e dove vederlo

Ill Gp d'Olanda di oggi inizierà alle 15 e sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport, per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8 (in differita alle 18). Gli appuntamenti di giornata saranno visibili in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it (sempre in differita).

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