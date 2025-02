Carlos Sainz domina la seconda giornata di test in Bahrain. Lo spagnolo gira con il miglior tempo, 1'29"348, e chiude la sessione di prove davanti a Lewis Hamilton (1'29"379, il più veloce nella mattinata). Terzo Charles Leclerc in 1'29"431, poi Russell (1'29"778) e Antonelli (1'29"784).

Segnali incoraggianti dalle Ferrari, nonostante le considerazioni sui crono relative in giornate di questo tipo.

In chiusura della seconda giornata di prove, attenzione alle simulazioni di gara. Da segnalare come la McLaren abbia messo in pista un passo clamoroso con Lando Norris, arrivato dopo 57 giri con oltre un minuto d'anticipo rispetto al vincitore dell'ultima edizione del Gran Premio del Bahrain, Max Verstappen.