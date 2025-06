Quarti di finale del Roland Garros per Lorenzo Musetti, che oggi, martedì 3 giugno, affronta il tennista americano Frances Tiafoe, numero 16 del ranking. In palio c’è un posto in semifinale nello Slam francese. Ma chi è l’avversario dell’azzurro? Ecco la sua storia, con qualche curiosità.

Chi è Frances Tiafoe

Nato il 20 gennaio 1998 a Hyattsville, nello stato del Maryland, Tiafoe è figlio di Frances Sr. e Alphina, emigrati in America dalla Sierra Leone nel 1996. La curiosità è che ha imparato a giocare a tennis intorno ai tre anni, passando tante giornate a tirare contro un muro insieme al fratello gemello Franklin. I due, in seguito si sono allenati per anni allo Junior Tennis Champions Center del Maryland, struttura in cui il padre curava la manutenzione.

Nella vita del tennista americano, una svolta è rappresentata da un viaggio fatto in Sierra Leone a 8 anni, insieme alla sua famiglia. Tiafoe raccontò di aver cambiato prospettive in quel momento, aderendo in seguito alle idee di movimenti come Black Lives Matter.

Frances Tiafoe, curiosità

Fin dall’adolescenza, i risultati di Tiafoe sono stati notevoli. L’americano ha vinto a 15 anni i primi titoli giovanili, entrando nella top 100 Atp già a 18 anni. Il suo primo titolo pro è arrivato a 20 anni a Delray Beach, mentre il suo best ranking è la decima posizione (raggiunta a giugno 2023). Nei tornei del Grande Slam ha raggiunto la semifinale agli Us Open 2022 e 2024 e i quarti di finale agli Australian Open 2019.

Il suo punto di forza è di sicuro il servizio, mentre la superficie preferita è la terra rossa. Proprio come Musetti. Altre curiosità? Tiafoe ama le sneakers, il basket e l’Nba: qualche tempo fa ha anche partecipato all’All Star Celebrity Game, che affianca il più celebre All Star Game. Il suo idolo? Michael Jordan.