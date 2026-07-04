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Mondiali, oggi Francia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Iniziano gli ottavi di finale

Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
04 luglio 2026 | 06.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Francia scende in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la Nazionale transalpina sfida il Paraguay - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà ai quarti una tra Canada e Marocco.

Francia-Paraguay, orario e probabili formazioni

La sfida tra Francia e Paraguay è in programma oggi, sabato 4 luglio, alle ore 23. Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza; Avalos, Enciso. Ct. Alfaro.

Francia-Paraguay, dove vederla in tv

Francia-Paraguay sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai1, ma visibile anche su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su RaiPlay e sull'app di Dazn.

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