Shelly-Ann Fraser-Pryce ha abituato il mondo dell'atletica a gare avvincenti e successi clamorosi. La leggenda giamaicana dello sprint, tre volte campionessa olimpica (di cui due nei 100 metri, a Pechino 2008 e Londra 2012)e dieci volte campionessa mondiale, ha fatto la storia come prima donna caraibica riuscita a vincere l'oro alle Olimpiadi e non ha per niente perso la mentalità dell'atleta. Nemmeno in contesti più rilassati, tanto che in Giamaica ha dato spettacolo in una gara tra genitori, che ha fatto da contorno alle gare scolastiche in cui era impegnato suo figlio.

SHELLY-ANN FRASER-PRYCE IS BACK.



The two-time Olympic 100m champion SMOKES all the other parents at her son’s sports day race in Jamaica.



via "Ms Diamond " on IG pic.twitter.com/US4wNyAs4I — CITIUS MAG (@CitiusMag) April 16, 2025

Come raccontato da diversi video diventati virali sui social, Fraser-Pryce ha preso l'impegno sul serio. E ha corso la gara a modo suo, senza badare al livello evidentemente inferiore delle avversarie. Dopo un attento riscaldamento, "Pocket Rocket" ha fatto il vuoto e si è presa la vittoria. Da campionessa, che si appresta a chiudere la carriera proprio con i tanti appuntamenti del 2025.