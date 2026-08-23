Luciano Spalletti sorride per la vittoria all'esordio contro il Frosinone, ma manda subito un messaggio alla Juventus e a Kolo Muani, il suo nuovo attaccante: "Ce lo siamo andati a prendere - dice il tecnico ai microfoni di Dazn - l'abbiamo coccolato e sappiamo qual è il suo valore, ma si deve rendere conto che è due anni che non gioca e un motivo ci sarà". L'allenatore toscano fa riferimento alle diverse occasioni da gol sciupate dal francese nella partita contro i ciociari al 'Benito Stirpe': "A volte si crede di essere di un livello eccezionale e poi invece hai lasciato qualcosa da parte e lo devi andare a riprendere. Kolo sa tener palla, andare nello spazio ed è forte fisicamente, ma queste son partite in cui c'è bisogno che porti a casa dei gol".

Qualche considerazione anche sul lavoro generale della squadra: "La squadra ha fatto vedere un'identità, ma in alcuni momenti siamo un po' leggeri e non bravi a metterci quella determinazione. Può succedere, soprattutto all'inizio, si vedrà di lavorarci".