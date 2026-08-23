circle x black
Cerca nel sito
 

Spalletti: "Kolo Muani non gioca da due anni, un motivo ci sarà. Deve fare gol"

Il tecnico della Juve ha commentato la prestazione dell'attaccante dopo il successo all'esordio contro il Frosinone

Luciano Spalletti - IPA
Luciano Spalletti - IPA
23 agosto 2026 | 22.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Spalletti sorride per la vittoria all'esordio contro il Frosinone, ma manda subito un messaggio alla Juventus e a Kolo Muani, il suo nuovo attaccante: "Ce lo siamo andati a prendere - dice il tecnico ai microfoni di Dazn - l'abbiamo coccolato e sappiamo qual è il suo valore, ma si deve rendere conto che è due anni che non gioca e un motivo ci sarà". L'allenatore toscano fa riferimento alle diverse occasioni da gol sciupate dal francese nella partita contro i ciociari al 'Benito Stirpe': "A volte si crede di essere di un livello eccezionale e poi invece hai lasciato qualcosa da parte e lo devi andare a riprendere. Kolo sa tener palla, andare nello spazio ed è forte fisicamente, ma queste son partite in cui c'è bisogno che porti a casa dei gol".

Qualche considerazione anche sul lavoro generale della squadra: "La squadra ha fatto vedere un'identità, ma in alcuni momenti siamo un po' leggeri e non bravi a metterci quella determinazione. Può succedere, soprattutto all'inizio, si vedrà di lavorarci".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Spalletti Kolo Muani Spalletti Kolo Muani Luciano Spalletti
Vedi anche
News to go
Ape sociale, si avvicina il termine per presentare la domanda
News to go
Fermo pesca in tutto l'Adriatico, lo stop fino al 29 settembre
News to go
Autostrade, sempre più caselli senza barriere: come funzionano, pagamenti e multe
Il robot è più veloce di Bolt, nuovo 'record' sui 100 metri - Video
Esplosione all'ultimo piano di un palazzo a Perugia, crolla il tetto - Video
News to go
Piccole e medie imprese, fragilità finanziarie iniziano nella gestione dell'azienda: il dato
Sicilia, svastica con i tappetini fitness nella villa comunale di Militello
Tromba d'aria nel Lucchese, alberi caduti su auto e abitazioni - Video
Terremoto Amatrice, il giovane imprenditore agricolo: "Resto qui con la voglia di farcela"
Mercati sulla parità, record per l'oro. Mps: dubbi sul piano Lovaglio
Terremoto Amatrice, Comitato 3e36: "Soldi per ricostruzione ci sono ma gente ancora nelle casette"
Maltempo in Toscana, pioggia record nella zona di Bagnone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza