Il tecnico della Juve ha commentato la prestazione dell'attaccante dopo il successo all'esordio contro il Frosinone
Luciano Spalletti sorride per la vittoria all'esordio contro il Frosinone, ma manda subito un messaggio alla Juventus e a Kolo Muani, il suo nuovo attaccante: "Ce lo siamo andati a prendere - dice il tecnico ai microfoni di Dazn - l'abbiamo coccolato e sappiamo qual è il suo valore, ma si deve rendere conto che è due anni che non gioca e un motivo ci sarà". L'allenatore toscano fa riferimento alle diverse occasioni da gol sciupate dal francese nella partita contro i ciociari al 'Benito Stirpe': "A volte si crede di essere di un livello eccezionale e poi invece hai lasciato qualcosa da parte e lo devi andare a riprendere. Kolo sa tener palla, andare nello spazio ed è forte fisicamente, ma queste son partite in cui c'è bisogno che porti a casa dei gol".
Qualche considerazione anche sul lavoro generale della squadra: "La squadra ha fatto vedere un'identità, ma in alcuni momenti siamo un po' leggeri e non bravi a metterci quella determinazione. Può succedere, soprattutto all'inizio, si vedrà di lavorarci".