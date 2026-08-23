Dopo il deludente sesto posto della passata stagione la Juventus fa il suo esordio in questa nuova stagione di Serie A. Oggi, domenica 23 agosto, la squadra di Spalletti gioca alle 18.30 in trasferta contro il Frosinone allo stadio 'Benito Stirpe'. Tanta curiosità per vedere all'opera i nuovi acquisti Kolo Muani, Alajbegovic, Lucumì e Vicario. Dal primo minuto giocheranno solo l'attaccante francese e il portiere ex Tottenham ma a partita in corso dovrebbe esserci spazio anche per il difensore colombiano e per l'attaccante bosniaco. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Frosinone-Juventus, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Frosinone-Juventus, in campo alle 18.30

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Amey, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Zerbin, Schmid, Fini; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.

Frosinone-Juventus, dove vederla

Il match tra Frosinone e Juventus,Frosinone-Juventus sarà trasmessa in diretta su Dazn. Gli abbonati potranno vedere l’incontro attraverso l’app Dazn sulle smart TV compatibili e sugli altri dispositivi supportati dalla piattaforma. La diretta sarà disponibile anche in streaming da computer, smartphone e tablet.