"Ho ritenuto, anche per le note vicende di cronaca, di non confermare l'attuale direzione tecnica della sezione ritmica, che assumerò io ad interim fino al 30 giugno. L'ambiente è stato molto colpito da questa vicenda, il fatto che sia durata tanto ha avuto una ricaduta emotiva nell'ambiente che non ha giovato". Così il presidente della Federginnastica, Andrea Facci, ha commentato l'interruzione del rapporto con la dt della ginnastica ritmica Emanuela Maccarani, accusata di maltrattamenti su alcune ex ginnaste dal gip di Monza.

"Personalmente - ha aggiunto Facci - ritengo che si sia cercato di gestire una situazione in funzione dell'obiettivo Olimpiadi e penso che sia facile commentare le scelte altrui col senno di poi. Il nome del prossimo allenatore non c'è. Intanto ci sono altri allenatori che stanno già lavorando e porteranno avanti l'accademia. Vorrei rovesciare l'idea di un allenatore solo al comando con il concetto di staff, di condivisione di obiettivi e di separazione delle competenze. Domani andrò a Desio a incontrare le tecniche e le ginnaste per parlare con loro e spiegare che si inizierà un'altra tipologia di percorso. Nei giorni scorsi ho parlato con Emanuela manifestando che ci sono delle difficoltà e una situazione complessa che avremmo valutato nel consiglio".