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Caso mancato tesseramento, Malagò: "Attacchi da fuoco amico, affronterò partita a testa alta"

Il presidente della Federcalcio commenta la possibilità di un commissariamento della Federazione: "Situazione complessa"

Giovanni Malagò - IPA
Giovanni Malagò - IPA
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16 settembre 2026 | 22.02
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

"È una situazione complessa, ho subito attacchi dal fuoco amico, da persone che hanno avuto non solo la mia amicizia, ma anche il mio supporto. Si sono lette tante prese di posizione ingiuste. Affronterò anche questa partita a testa alta". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di Sky Sport, relativamente al caso del suo mancato tesseramento per la candidatura a numero uno della Federcalcio.

Con la possibilità di un commissariamento della Federazione, Malagò ha spiegato: "Fiducioso? Lo sono per natura, sarei un autolesionista se non lo fossi. Non mi sarei avventurato in questa nuova partita, ma non mi aspettavo una situazione così difficile. Fa parte della vita, guardiamo avanti con fiducia".

Buonfiglio: "Tesseramento Malagò? Vedremo"

In mattinata, sul tema era tornato anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine della presentazione del progetto “Sport per crescere. Sport e Salute mentale per la Generazione Olimpica” al Salone d’Onore del Coni: "Tesseramento Malagò? Ieri ho usato le parole coraggio e coerenza. Ho illustrato il cammino fatto e quello che dobbiamo fare con molta serenità. È passata solo una notte, poi vedremo".

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Figc Malagò Giovanni Malagò Federcalcio
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