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Mancato tesseramento Figc di Malagò, procura Coni respinge richiesta archiviazione

A quanto apprende l'Adnkronos, la procura guidata da Ugo Taucer ha respinto la richiesta presentata dal capo della Procura federale della Figc Chiné

Giovanni Malagò - IPA
Giovanni Malagò - IPA
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08 settembre 2026 | 20.18
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

La Procura generale dello Sport guidata da Ugo Taucer ha respinto, a quanto apprende l'Adnkronos, la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale della Figc, Giuseppe Chinè, sull'indagine in merito al mancato tesseramento del presidente, Giovanni Malagò.

Taucer ha inviato una relazione a Chinè e per conoscenza al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, comunicando la decisione, ma nella relazione Taucer chiede chiarimenti e altre argomentazioni. Chinè, a quanto si apprende in ambienti della Figc, fornirà ulteriori elementi chiarificatori e altre deduzioni in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione.

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Malagò Giovanni Malagò Figc Ugo Taucer tesseramento Figc Malagò
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