Il Giro d'Italia 2024 propone oggi la quattordicesima tappa, la cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di 31 km. E' la seconda frazione contro il tempo dopo la Foligno-Perugia (settima tappa) dominata la scorsa settimana dalla maglia rosa Tadey Pogacar. La frazione del 18 maggio, che sarà trasmessa in diretta tv e streaming, dovrebbe adattarsi alle caratteristiche di Filippo Ganna.

La crono di oggi si snoda lungo un tracciato regolare, senza salite e strappi: qualche saliscendi, ma nulla che possa mettere in crisi gli specialisti della prova contro il tempo. Pogacar non rischia nulla e, anzi, potrebbe sfruttare l'opportunità per consolidare ulteriormente il primato in classifica generale.

La quattordicesima tappa in tv e streaming

La quattordicesima tappa del Giro d'Italia sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro e in streaming. La Rai racconterà la giornata della seconda tappa in chiaro ogni giorno di gara. La giornata televisiva comincerà con un'ora di 'Giro Mattina' su Rai Sport HD, che proporrà poi 'Prima diretta' per seguire il momento della partenza della tappa, in programma oggi alle 13.20 con il via al primo corridore. L'ultimo corridore parte alle 16.35.

Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con 'Giro in Diretta' fino alle 16:15 e 'Giro all’Arrivo'. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa. Il Giro può essere visto anche su Eurosport 1 HD e in streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.