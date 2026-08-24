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Bologna-Lazio, Dia segna ma l'arbitro annulla: cos'è successo

Episodio arbitrale nella prima giornata di Serie A

Boulaye Dia - Ipa/Fotogramma
Boulaye Dia - Ipa/Fotogramma
24 agosto 2026 | 19.18
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Episodio arbitrale in Bologna-Lazio. Oggi, lunedì 24 agosto, i biancocelesti hanno sfidato i rossoblù al Dall'Ara nella prima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da una rete annullata proprio alla squadra di Gattuso durante il corso del primo tempo.

Succede tutto al 31'. Una bella palla filtrante di prima dalla trequarti pesca Boulaye Dia tutto solo davanti a Skorupski, l'attaccante della Lazio controlla il pallone e batte il portiere del Bologna in uscita, ma la sua gioia dura poco.

L'arbitro Maresca infatti ferma tutto per fuorigioco, con le immagini che certificano la posizione di offside di Dia, partito decisamente in anticipo rispetto al passaggio del compagno.

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bologna lazio bologna lazio dia gol annullato dia
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