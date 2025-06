Golf e prevenzione salute del cuore, intesa Fig e cardiologi Anmco

Un protocollo d’intesa per promuovere campagne di sensibilizzazione alla prevenzione cardiovascolare anche attraverso la pratica di uno sport, il golf, che fa bene alla salute e si può consigliare a chiunque: comprese le persone cardiopatiche. È quanto sottoscritto nel Media Center dell’82.esimo Open d’Italia tra la Federazione Italiana Golf, alla presenza del suo presidente, Cristiano Cerchiai, e dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione nazionale dei medici cardiologi ospedalieri (Anmco) guidata e rappresentata dal professor Domenico Gabrielli. Oggi (dalle 14.30 alle 18.00) e domenica 29 giugno (dalle 10 alle 14), all’Argentario Golf Club scenderà in campo anche la prevenzione, attraverso spot screening cardiovascolare gratuiti (previa prenotazione) per tutti. L’obiettivo è quello di contribuire a una reale sensibilizzazione, anche avvicinando i cardiologi al mondo del golf per rendere ancora più effettiva la portata dei benefici che questo sport può offrire.