Qualifiche a Montreal per decidere oggi la griglia di partenza del Gp del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 che si corre domenica 15 giugno 2025.

Le McLaren si presentano come favorite sul tracciato canadese, come dimostra anche il miglior tempo di Lando Norris nella terza e ultima sessione di prove libere. Segnali incoraggianti per la Ferrari di Charles Leclerc, che ottiene il secondo crono. Il monegasco è stato protagonista di un incidente nelle prime prove libere del venerdì: schianto contro il muro e telaio danneggiato.