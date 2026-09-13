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Gp Madrid, Antonelli trionfa ed è sempre più leader del Mondiale: ordine di arrivo e classifica piloti

Il pilota della Mercedes allunga in vetta: il suo vantaggio su George Russell, primo inseguitore, è ora di 81 punti

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
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13 settembre 2026 | 16.57
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Dopo la prima volta a Monza, ecco la prima volta a Madrid. Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna ed è sempre più leader del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes centra l'ottavo trionfo stagionale e diventa il primo vincitore sul nuovissimo circuito del 'Madring', davanti a Max Verstappen (Red Bull) e al campione del mondo in carica Lando Norris (McLaren). Quarto Charles Leclerc con la Ferrari, quinto George Russell con l'altra Mercedes.

Fuori a inizio gara Lewis Hamilton, per un problema ai freni. Con questo successo, che è anche il primo di un italiano nel Gran Premio di Spagna, Antonelli porta il suo vantaggio su Russell - primo inseguitore nella corsa al titolo - a 81 punti (il bolognese sale a 292 punti, contro i 211 del britannico).

Gp Madrid, ordine di arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gran Premio:

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Liam Lawson (Red Bull)

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Nico Hulkenberg (Audi)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Oliver Bearman (Haas)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Carlos Sainz (Williams)

Rit. Sergio Perez (Cadillac)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Lewis Hamilton (Ferrari)

Gp Madrid, come cambia classifica piloti

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Spagna:

1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 292 punti

2. George Russell - Mercedes - 211 punti

3. Lewis Hamilton - Ferrari - 191 punti

4. Lando Norris - McLaren - 186 punti

5. Charles Leclerc - Ferrari - 167 punti

6. Max Verstappen - Red Bull - 145 punti

7. Oscar Piastri - McLaren - 116 punti

8. Isack Hadjar - Red Bull - 68 punti

9. Pierre Gasly - Alpine - 58 punti

10. Liam Lawson - Racing Bulls - 55 punti

11. Arvid Lindblad - Racing Bulls - 28 punti

12. Franco Colapinto - Alpine - 25 punti

13. Oliver Bearman - Haas - 18 punti

14. Gabriel Bortoleto - Audi - 10 punti

15. Nico Hulkenberg - Audi - 6 punti

16. Carlos Sainz - Williams - 6 punti

17. Alexander Albon - Williams - 5 punti

18. Esteban Ocon - Haas - 3 punti

19. Fernando Alonso - Aston Martin - 3 punti

20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1 punto

21. Lance Stroll - Aston Martin - 0 punti

22. Valtteri Bottas - Cadillac - 0 punti

23. Sergio Perez - Cadillac - 0 punti

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Tag
Gp Madrid Formula 1 Antonelli Antonelli Formula 1 classifica piloti ordine arrivo Gp Spagna
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