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Gp Madrid, è caos virtual safety car: sosta a sorpresa di Antonelli, Norris perde il comando del Gran Premio

Decisione a sorpresa della direzione di gara: cambiano gli equilibri dopo 14 giri

Antonelli - IPA
Antonelli - IPA
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13 settembre 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Clamoroso quanto accaduto al Gran Premio di Spagna di Formula 1 oggi, domenica 13 settembre. Con Lando Norris al comando, si entra in regime di Virtual Safety Car al giro 14, per un problema di Stroll. La decisione improvvisa della direzione di gara (subito dopo il passaggio del leader del Gp) crea un'occasione monumentale per Antonelli, che entra subito ai box per la sosta riducendo così il tempo del pit stop.

Norris invece non si ferma subito ma lo fa al giro successivo, al termine del regime di safety, di fatto non traendo vantaggi dalla situazione. Il campione del mondo in carica, scattato dalla pole position, torna quindi in pista dietro a Leclerc (senza sosta), Antonelli, Verstappen e Russell. Per lui, sarà adesso una gara di rincorsa dopo il dominio iniziale.

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Gp Madrid virtual safety car Gran Premio Spagna Norris Antonelli
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