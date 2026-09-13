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Gp Misano, cade subito Bezzecchi: cos'è successo e come cambia la corsa al Mondiale

Il pilota dell'Aprilia è protagonista di una brutta scivolata tra curva 12 e curva 13

Marco Bezzecchi - IPA
Marco Bezzecchi - IPA
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13 settembre 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Finisce subito la gara di Marco Bezzecchi al Gp di San Marino di oggi, domenica 13 settembre. Il pilota Aprilia è protagonista di una brutta scivolata tra curva 12 e curva 13, perdendo l’anteriore dopo essere arrivato largo rispetto alla traiettoria ideale. Una caduta che mette immediatamente fine alla sua gara.

Bezzecchi, rialzatosi subito dopo l’impatto, non dovrebbe aver riportato conseguenze fisiche. Un avvio amarissimo per il pilota italiano, costretto al ritiro quando la gara di casa era appena cominciata, con conseguenze inevitabili per la classifica del Motomondiale.

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MotoGp Bezzecchi Marco Bezzecchi caduta Bezzecchi Gp Misano
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