Pauroso incidente tra la Red Bull di Sergio Perez e le due Haas. Foratura per Sainz

Subito bandiera rossa nel primo giro del Gp di Monaco. Dopo la partenza c'è stata la foratura di Carlos Sainz costretto a fermarsi dopo la prima curva, ma i giudici di gara hanno esposto la bandiera rossa per un pauroso incidente tra la Red Bull di Sergio Perez e le due Haas con il messicano che si è ritrovato la monoposto distrutta ma senza problemi per lui né per Hulkenberg e Magnussen.

La ripartenza è stata senza problemi. Tutte le monoposto hanno tenuto la propria posizione in avvio con la Ferrari di Charles Leclerc in testa davanti alla McLaren di Oscar Piastri e all'altra rossa di Carlos Sainz.