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A Monza arriva la... 'pizza Antonelli': regalo speciale per il pilota al Gran Premio d'Italia

I ragazzi di PizzAut, progetto sociale e catena di ristoranti che offre lavoro e formazione a persone nello spettro autistico, hanno omaggiato il leader del Mondiale di Formula 1

I ragazzi di PizzAut con Antonelli - Foto concessa da PizzAut
I ragazzi di PizzAut con Antonelli - Foto concessa da PizzAut
03 settembre 2026 | 16.59
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Un regalo speciale per Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia. Oggi, mercoledì 3 settembre, il leader del Mondiale di Formula 1 ha incontrato i ragazzi di PizzAut nel quartier generale della Mercedes all'Autodromo, ricevendo in regalo una pizza ... creata apposta per il Gp di Monza. PizzAut, noto progetto sociale e catena di ristoranti italiana (fondata da Nico Acampora) che offre lavoro e formazione a persone nello spettro autistico, ha omaggiato così il campione della Formula 1 con una pizza 'su misura', preparata con salsiccia, gorgonzola, miele e noci.

Gp Monza, arriva la 'pizza Antonelli'

Una delizia molto apprezzata dal pilota bolognese, che ha chiacchierato con i ragazzi per una mezz'ora, ricevendo poi in regalo anche un grembiule e una t-shirt con la scritta "Tu non sei normale", celebre motto di PizzAut. Antonelli - festeggiato con il coro "Kimi uno di noi" - ha accettato il regalo con il sorriso, spiegando come sia stato "il miglior complimento mai ricevuto". Presente all'incontro anche Stefano Domenicali, presidente e ad di Formula 1.

Dove mangiare la 'pizza Antonelli'? In questi giorni, la novità sarà intanto disponibile sui truck del Gran Premio (nel paddock, nell’area del campeggio e in piazza del Comune a Biassono, nel 'Fuori Gp'). La pizza sarà poi disponibile nei locali PizzAut a Monza e Cassina de’ Pecchi.

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Gp Monza Antonelli Kimi Antonelli pizza Antonelli
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