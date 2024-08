George Russell con la Mercedes davanti a tutti oggi 23 agosto nella prima giornata di prove libere del Gp d'Olanda, che segna la ripresa del Mondiale 2024 di Formula 1 dopo il break estivo. La Ferrari è in difficoltà e si 'spaventa' per un problema al cambio accusato da Carlos Sainz. A Zandvoort, la prima sessione di prove libere viene pesantemente condizionata da pioggia e vento. E' la seconda sessione, quindi, a consentire ai team di studiare in vista delle qualifiche di sabato 24 agosto e per la gara di domenica 25 agosto.

Russell gira in 1'10''702 precedendo la McLaren di Oscar Piastri (1'10''763) e la Mercedes del compagno Lewis Hamilton (1'10''813). Quarto tempo per l'altra McLaren di Lando Norris (1'10''961) seguito dalla Red Bull di Max Verstappen (1'10''986). La migliore delle Ferrari è quella di Charles Leclerc, nono con un giro in 1'11''443. Lontanissimo Sainz, solo 19esimo con il crono di 1'13''108 in un venerdì complicato con soli 7 giri nella seconda sessione.

"Oggi è stata una giornata complicata. Questa mattina, a causa del maltempo, abbiamo potuto fare pochi giri in condizioni davvero difficili. Durante la seconda sessione poi abbiamo avuto un problema al cambio nel primo run, e così oggi ho completato solo una manciata di giri", dice lo spagnolo.

"È stata una giornata dura, ma come era previsto direi. Non stiamo riuscendo a girare con il ritmo dei nostri rivali, anche se penso che la situazione sia migliore di quello che appare guardando la classifica dei tempi di oggi. Di sicuro c'è da lavorare per essere in condizione di poterci giocare la vittoria", dice Leclerc.

"Domani farò di tutto per ottenere il massimo in qualifica, ma i distacchi che stiamo osservando in questo momento sembrano troppo grandi per potersi inventare qualcosa di speciale. Se riusciremo a portarci a 2-3 decimi da chi è davanti forse potremo lottare per una buona posizione in griglia, altrimenti prevedo per noi un fine settimana piuttosto complicato", aggiunge.