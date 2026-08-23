Partenza nel caos per il Gp d'Olanda di Formula 1 oggi, domenica 23 agosto. Dopo il via del Gran Premio, Max Verstappen ha perso il controllo della sua monoposto ed è finito nelle barriere. L'ultima gara sul circuito di casa, per l'olandese, si è chiusa dunque con un inatteso ritiro. "Sto bene" le parole via team radio per il pilota della Red Bull.

Poco prima, in un contatto con l'olandese, aveva subito un danno al fondo la Ferrari di Lewis Hamilton. Curiosità: a causa di questo incidente, per la prima volta Verstappen non concluderà il Gp d'Olanda sul podio.