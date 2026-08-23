Incidente al via per il pilota olandese, costretto al ritiro
Partenza nel caos per il Gp d'Olanda di Formula 1 oggi, domenica 23 agosto. Dopo il via del Gran Premio, Max Verstappen ha perso il controllo della sua monoposto ed è finito nelle barriere. L'ultima gara sul circuito di casa, per l'olandese, si è chiusa dunque con un inatteso ritiro. "Sto bene" le parole via team radio per il pilota della Red Bull.
Max Verstappen crashes out at Zandvoort— Formula 1 (@F1) August 23, 2026
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Poco prima, in un contatto con l'olandese, aveva subito un danno al fondo la Ferrari di Lewis Hamilton. Curiosità: a causa di questo incidente, per la prima volta Verstappen non concluderà il Gp d'Olanda sul podio.