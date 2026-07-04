Torna in pista la Formula 1 con il Gp di Silverstone, nona tappa del Mondiale. Oggi, sabato 4 luglio, si corrono le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio della Gran Bretagna. Si ricomincia dal dominio della Ferrari di Lewis Hamilton nelle pre-qualifiche. Ecco gli orari di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti in tv e streaming.

Gp Silverstone, programma oggi

Ecco il programma del Gp di Silverstone di oggi, sabato 4 luglio:

Ore 13: F1 – Sprint Race

Ore 17: F1 – Qualifiche

Gp Silverstone, griglia partenza sprint race

Ecco la griglia di partenza della gara sprint di oggi:

1. Lewis Hamilton (Ferrari)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Nico Hulkenberg (Audi)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

Gp Silverstone, dove vedere sprint e qualifiche

Il Gp di Silverstone sarà visibile in diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8 per quanto riguarda sprint race e qualifiche. Anche la gara di domani sarà visibile in chiaro su Tv8, ma in differita alle 19.