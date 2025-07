"Bel lavoro, quarta posizione". I complimenti del muretto Ferrari a Lewis Hamilton, per il quarto posto nel Gp di Silverstone, non sono totalmente graditi dal pilota inglese. La risposta di Hamilton, che puntava ad un risultato diverso nella gara di casa, arriva dopo mezzo minuto di silenzio ed è gelida.

Ricky: That's a P4 mate, good job out there, well managed.



Lewis: Well mate, that was pretty bad overall. So much opportunity today that was missed. Thank you, we'll continue to push. And thanks to this mega crowd here, sorry I couldn't bring you home.pic.twitter.com/q7eLH6oxtS