circle x black
Cerca nel sito
 

Icardi, tramonta ipotesi Lazio? Ecco dove può andare l'ex capitano dell'Inter

L'ex attaccante nerazzurro, attualmente svincolato, è stato valutato anche dalla società capitolina

Mauro Icardi - IPA
Mauro Icardi - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
16 settembre 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mauro Icardi può arrivare alla Lazio da svincolato? La pista che porta all'attaccante argentino sembra essersi raffreddata in casa biancoceleste. E la possibile trattativa, che negli ultimi giorni aveva acceso il dibattito tra tanti tifosi del club capitolino, si è scontrata con due ostacoli. Il primo riguarda l'aspetto economico, visto che il mercato della Lazio - come visto in estate - è condizionato dallo squad cost ratio, il parametro che mette in relazione i costi della rosa con i ricavi del club e che condiziona anche le operazioni.

Icardi alla Lazio? La situazione

Insomma, l'operazione Icardi avrebbe un impatto economico importante per il club. Inoltre, ci sono da considerare anche le idee dell'allenatore Gennaro Gattuso, che come attaccante per la sua squadra ha già scelto in estate Andrea Pinamonti e non ha intenzione di modificare equilibri già creati nello spogliatoio. Insomma, due aspetti che avrebbero messo un freno alla trattativa. Quale sarà allora il futuro dell'ex capitano dell'Inter? Icardi è stato seguito nelle ultime settimane da diversi club, che hanno valutato e continuano a studiare la situazione. Tra questi ci sono Olympiacos, Monterrey e Tottenham.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lazio Icardi Lazio Icardi mercato Lazio
Vedi anche
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza