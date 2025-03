Lacrime e ritiro. Nick Kyrgios deve abbandonare il campo a Indian Wells nel match del primo turno contro l'olandese Botic van de Zandschulp. L'australiano getta la spugna per problemi al 'solito' polso, che lo ha costretto lo scorso anno ad un lungo stop.

Kyrgios perde il primo set al tie break e si ritira nel secondo parziale, lasciando il campo sullo score di 7-6 (9-7), 3-0. Il 29enne si accascia sulla sedia al cambio campo e scoppia a piangere. Alla fine del match, inevitabile mettere in discussione la prosecuzione di una carriera che negli ultimi 2 anni non è praticamente esistita. "A questo punto è tutto un esperimento. Mi avevano detto che non sarei più riuscito a giocare, ma io sento di poter ancora competere. Van De Zandschulp ha battuto Alcaraz in 3 set agli US Open e io ho avuto set-point contro di lui nel primo set. Ci sono, ma non riesco a chiudere i match e a questo punto non ho certezze. Non so come starò domani, vediamo...".