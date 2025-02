Il pesante ko contro la Fiorentina ha lasciato strascichi in casa Inter. Oggi, lunedì 10 febbraio, i nerazzurri affronteranno però proprio la viola a San Siro per il riscatto. La squadra di Inzaghi va a caccia del successo per non perdere terreno dal Napoli capolista, mentre gli uomini di Palladino cercano punti pesanti per consolidare il quinto posto in classifica.

Inter-Fiorentina, orario e probabili formazioni

Inzaghi punterà su Darmian, vista la squalifica di Dumfries, e ragiona sul turnover in difesa verso il big match con la Juve. Palladino pensa invece alle possibili soluzioni per schierare i nuovi acquisti Fagioli, Zaniolo e Forolunsho. Per tutti, ci sono ottime possibilità di una maglia da titolare. Ecco le probabili formazioni della partita, con calcio d’inizio alle 20:45.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Cataldi; Folorunsho, Gudmundsson, Zaniolo; Kean. All. Palladino.

Inter-Fiorentina, dove vederla

La partita tra Inter e Fiorentina sarà trasmessa da Dazn, ma sarà visibile per gli abbonati anche sul canale 214 di Sky.