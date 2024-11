Inter-Lipsia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la convincente prova contro il Verona, i nerazzurri ospitano i tedeschi a San Siro per la quinta sfida di Champions

L’Inter si rituffa sulla Champions dopo l’ultima convincente vittoria in campionato, il 5-0 contro il Verona. I nerazzurri di Simone Inzaghi, quinti in classifica con 10 punti e ancora imbattuti, ospitano a San Siro il Lipsia. I tedeschi, ancora a secco, hanno sempre perso in coppa: 4 sconfitte su 4 gare giocate, contro Atletico Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic.

Inter-Lipsia: orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Lipsia è in programma oggi, martedì 26 novembre. Calcio d’inizio alle 21 a San Siro. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. S. Inzaghi

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Orban, Klostermann, Geertruida; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Openda, Sesko. All. Rose

Inter-Lipsia: dove vederla in tv e in streaming

La partita di Champions tra Inter e Lipsia sarà trasmessa in diretta tv da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo e su NOW.