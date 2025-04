La Coppa del Mondo per Club arriva a San Siro. E Giuseppe Marotta, presidente e Ceo dell'Inter, non nasconde le ambizioni verso il grande appuntamento: “È un evento straordinario, unico, il torneo calcistico e sportivo forse più importante. Oggi la Fifa ci ha regalato la possibilità di avere il trofeo qui e noi non nascondiamo il sogno di poter alzare questa bella donna". Il numero uno del club nerazzurro ha parlato così durante il Trophy Tour Talk a San Siro, tappa milanese della Coppa del Mondo per Club, che entro giugno arriverà in tutte le città delle 32 squadre partecipanti al torneo.

“Siamo molto orgogliosi - ha aggiunto Marotta nel corso dell'evento - di essere protagonisti in questa manifestazione e l’impegno nei confronti dei nostri tifosi è di dare il massimo. Il made in Italy per il calcio è nella prima fascia mondiale, parliamo di valorizzazione di calciatori, allenatori e dirigenti. Questa coppa ne rappresenta l’apice e l’auspicio, dopo averla ammirata, è quello di alzarla. I sogni a volte si avverano".

Zanetti: "L'Inter sarà pronta"

Sul palco, Marotta è stato affiancato dall'ex capitano e oggi vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti: “Finalmente la Coppa è arrivata a Milano, ringraziamo la Fifa per l’opportunità. Siamo orgogliosi di rappresentare questi colori. Insieme ai miei compagni abbiamo scritto pagine bellissime per il club, sollevare il trofeo da tantissime emozioni. Speriamo che i nostri ragazzi possano riviverle”. L’Inter se la vedrà, nella prima fase del torneo, anche con i messicani del Monterrey e il con gli argentini del River Plate. “Saranno due partite difficili, complicate, anche loro non vedono l’ora di affrontarci. So come la vivono nel mio Paese e saremo pronti”.

I 'numeri' fuori dal campo

In chiusura, ha preso la parola Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del club: “Nel mondo abbiamo 500 milioni di tifosi e sono numeri impressionanti. La cosa interessante è però la crescita. Dal 2020, l’Inter è il secondo club per crescita e se parliamo del mercato Usa ci sono 25 milioni di appassionati interisti, abbiamo la quinta fanbase tra le 32 squadre partecipanti a questo torneo e siamo il primo club italiano".