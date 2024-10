Inter in campo oggi contro la Stella Rossa nel match valido per la seconda giornata della Champions League. I nerazzurri, dopo il pareggio in casa del Manchester City, ospitano i serbi nella sfida - in diretta tv e streaming - in programma alle 21. La gara va in scena in un ambiente scosso dall'ondata di arresti che ha decapitato i vertici della curva nerazzurra: non è chiaro come si comporterà stasera la parte più calda del tifo.

"La società ci ha chiesto di non dire nulla, c'è un'indagine in corso", la risposta dell'allenatore Inzaghi nella conferenza della vigilia. "Sugli attaccanti devo ancora decidere fra Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi. Avranno buone possibilità di giocare tutti e quattro, ci saranno da valutare i dati degli allenamenti", aggiunge.

"Per turnover intendo che abbiamo bisogno di tutti: quest'anno è una stagione più difficile dell'anno precedente, non ragiono sulle staffette ma mi baso su quello che vedo. A volte le scelte sono facili, altre meno. La formula Champions è diversa, negli ultimi tre anni i gironi li abbiamo passati con altra facilità: quest'anno non si possono fare calcoli perché è un tutti contro tutti. Dobbiamo fare attenzione alla Stella Rossa, è una squadra molto ben allenata che ha fatto benissimo in campionato: sarà una partita con insidie, dovremo gestirle nel migliore dei modi".

Le probabili formazioni

L'allenatore nerazzurro sembra orientato a puntare sugli 'attaccanti di scorta' nella formazione titolare. Dentro Taremi e Arnautovic, in panchina Lautaro e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-3-3): M.Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Ivanic, Elsnik, Krunic; Milson, Duarte, Olayinka. All. Mijolevic.

Inter-Stella Rossa, orario e diretta tv

Inter-Stella Rossa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il match sarà visibile live in streaming su SkyGo o su Now.