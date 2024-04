"Le voci sull'Inter? Tutto falso". Steven Zhang ricompare dopo settimane e torna a far sentire la propria voce. Il presidente dell'Inter, sparito dai radar e assente da mesi in Italia, parla a Sky Sport dal circuito di Shanghai, dove è andato in scena il Gp di Cina di Formula 1. L'Inter sta per vincere lo scudetto mentre si inseguono voci sul futuro della società. "Negli ultimi 7 anni in cui noi siamo stati proprietari dell'Inter, ogni giorno ci siano state delle voci, ma il fatto che abbiamo vinto 6 trofei e ora siamo vicini al settimo trofeo e alla seconda stella nella storia del vlub, è qualcosa che aggiunge tanto al lascito di questo club. Posso dire che nessuna di queste voci è vera, io sono il presidente e proprietario, continueremo a vincere ogni stagione e ad ambire al miglior risultato", dice Zhang.

Lo scudetto potrebbe arrivare con una vittoria nel derby con il Milan in programma domani. "Quest'anno sono molto fiero della mia squadra e di tutti i membri dell’Inter, come presidente non potrei essere più contento. Ovviamente la prossima partita è importante, ma noi sappiamo quello che vogliamo. La cosa importante per il nostro Club, per lo staff, per l’allenatore, per i giocatori e tutti i componenti del club è che sappiamo quale sia il nostro obbiettivo, la mentalità vincente non è mai stata così alta e siamo sicuri che in Italia siamo forti", aggiunge.