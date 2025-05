Internazionali d’Italia – Sinner è pronto a tornare a vincere Su Sisal.it è lui il favorito, a 3,00

Roma, 08 maggio 2025 – Cresce l’attesa per il ritorno di Jannik Sinner sui campi da tennis.Il numero 1 del mondo, dopo 3 mesi di squalifica, torna a calcare la terra rossa e ricomincia dagli Internazionali d’Italia, dove troverà tutto l’entusiasmo e il tifo del pubblico amico. Sinner ricomincerà così come aveva interrotto, ovvero da vincente: per gli esperti di Sisal, è l’altoatesino il favorito per la vittoria degli Internazionali, è infatti a 3,00 l’ipotesi che sia proprio lui a riportare l'Italia sul gradino più alto del torneo, 49 anni dopo il titolo di Adriano Panatta. Alle sue spalle, il rivale di sempre, Carlos Alcaraz, le condizioni dello spagnolo non sono le migliori – tanto che ha dovuto rinunciare al torneo di Madrid – ma, a Roma, la testa di serie numero 3 sembra l’unico in grado di tenere testa al campione italiano, con la vittoria a 3,50.

Dietro di loro, staccatissimo, il vincitore della passata edizione e finalista degli scorsi Australian Open (sconfitto proprio da Sinner), Alexander Zverev, a 12,00, stessa quota per Casper Ruud, finalista a Madrid. Per l’Italia, oltre a Sinner, l’altro nome di spicco è quello di Lorenzo Musetti, reduce dal suo ingresso nella top 10 dopo la finale di Montecarlo e la semifinale di Madrid: la sua vittoria è a 16,00. Sempre a proposito di italiani, dopo 4 anni di assenza, torna sulla terra rossa di Roma Matteo Berrettini, il cui successo però sembra difficile, a quota 50,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre

con consapevolezza e moderazione.

