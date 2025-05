Simone Inzaghi parla del suo futuro. Il tecnico dell'Inter è da tempo al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai nerazzurri, con diversi club che si sarebbero informati sulla situazione dell'ex allenatore della Lazio. Oggi, lunedì 26 maggio, è stato proprio Inzaghi ad allontanare le indiscrezioni sul suo futuro: "La società mi conosce bene, è la stessa cosa successa anche negli altri anni. Ci sono richieste, dall’estero, dall’Italia, dall’Arabia. Ma sarebbe folle pensare a quello", ha detto nel media day organizzato dall'Inter verso la finale di Champions League contro il Psg.

"Il giorno dopo la partita ci sederemo, parleremo come abbiamo sempre fatto. Con unico obiettivo, il bene dell’Inter", ha spiegato Inzaghi, "sarebbe folle parlare di una cosa che non esiste, vedendo ciò che ci aspetta. Io ho un contratto con l’Inter e sto benissimo qua. Il focus principale è l'Inter, tutti sappiamo quant’è importante questa società. La partita di sabato va oltre".

Inzaghi tra secondo posto e finale di Champions

Inzaghi ha poi parlato del secondo posto in campionato: "Conte ha detto che in campionato serve più continuità che in Champions? Ognuno ha le proprie idee, l’importante è che ci sia onestà intellettuale. Il campionato è più lungo, la Champions si sta allungando. In entrambi i casi gli imprevisti sono dietro l’angolo. Le partite di Champions sono nettamente più difficili rispetto al campionato".

"Ciò che mi piace di più di questi giocatori è quello che vedo, come stanno insieme e come vanno in campo, ma anche le lacrime nelle sconfitte", ha continuato l'allenatore dell'Inter, "venerdì non è stato un giorno semplice, è stato un campionato difficile da mandar giù. Ho rivisto i ragazzi oggi, dopo Como non ho voluto parlare. Ci ha lasciato dentro qualcosa da ricordare, è normale che ci sia in me e nei giocatori parecchia sofferenza. È giusto fare i complimenti al Napoli, so che nel calcio bisogna saper perdere e saper vincere. Ci è mancato qualcosina in campionato, parlare di altro in questa sede non sarebbe giusto".

Ora il focus è sulla finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio: "Da allenatore, posso dire che sono passati due anni dall’ultima conferenza prima della finale e in mec’è ancora grandissima emozione. È un bellissimo traguardo, sappiamo che ci manca l’ultimo passo per coronare un sogno ed entrare nella storia. Il cuore sarà determinante", ha spiegato Inzaghi, "la squadra l’ha sempre messo in campo, io sono orgoglioso di allenare un gruppo di questo tipo. Affronteremo grandissimi avversari, sapendo che ci saranno momenti in cui si soffrirà e lì dovremo essere bravi e organizzati".

Marotta: "Complimenti al Napoli, ma abbiamo giocato 19 partite in più"

Della finale di Champions League ha parlato anche Beppe Marotta: "Questo appuntamento apre il countdown verso la finale di Monaco. È la seconda volta che partecipiamo a una finale di Champions in tre anni, c’è grande orgoglio ed è frutto del senso di appartenenza. Va riconosciuto merito ad allenatore, squadra, staff e alla nuova proprietà, entrata un anno fa in maniera molto intelligente", ha detto il Ceo e presidente dell’Inter.

"Abbiamo iniziato questa stagione con l’intento di fare qualcosa di grandioso e ci siamo riusciti. Non volevamo tralasciare neanche le altre competizioni, come campionato e Coppa Italia", ha continuato Marotta, "il campionato si è concluso e facciamo i complimenti al Napoli. Abbiamo fatto 19 partite in più dei campioni d’Italia, le energie spese sono state tante nel contesto di una stagione in cui la questione psicofisica è importante. Questo momento è emozionante anche per me, è la prima volta che lo vivo da presidente".