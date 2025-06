La 'furia' di Simone Inzaghi al Mondiale per Club 2025. L'ormai ex allenatore dell'Inter, che ha salutato i nerazzurri dopo la finale di Champions League persa, con un netto 5-0, contro il Paris Saint-Germain, è impegnato nel nuovo, e ricchissimo, torneo iridato voluto dalla Fifa negli Stati Uniti alla guida dell'Al Hilal, squadra saudita che lo ha convinto a lasciare la Serie A garantendogli un ingaggio faraonico. Inzaghi ha esordito con un pareggio 'illustre' contro il Real Madrid e nella notte tra ieri e oggi, lunedì 23 giugno, si è dovuto accontentare di uno 0-0 con gli austriaci del Salisburgo, tenendo comunque vive le proprie speranze di qualificazione.

A far discutere però in queste ore è la reazione, scomposta e per molti "esagerata", di Simone Inzaghi di fronte all'ennesima occasione sbagliata dall'Al Hilal nella seconda giornata del gruppo H. L'ex attaccante del Barcellona Malcom si è ritrovato sul sinistro il tiro del vantaggio, ma non ha incredibilmente centrato la porta da centro area, spedendo il pallone a lato di un soffio. Simone Inzaghi, conosciuto in Italia per le sue reazioni plateali e ripreso dalle telecamere Dazn, ha risposto allargando le braccia e imprecando per diversi secondi, rivolgendosi poi alla sua panchina in cerca di spiegazioni e soluzioni per trovare un gol che, alla fine, non è mai arrivato.

L'Al Hilal comunque, come detto, può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi. I sauditi si trovano al momento al terzo posto a quota 2 punti e sono attesi, nell'ultima giornata, dal fanalino di coda Pachuca, a quota 0 ed eliminato dal torneo. In caso di vittoria e contestuale trionfo del Real Madrid sul Salisburgo, oppure il contrario, Inzaghi scavalcherebbe una delle due squadre, al momento a 4 punti, raggiungendo quota 5 e prendendosi la qualificazione.