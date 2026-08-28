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Pallavolo, oggi amichevole Italia-Cuba: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Gli azzurri tornano in campo dopo la vittoria con la Germania

L'Italia - Ipa/Fotogramma
L'Italia - Ipa/Fotogramma
28 agosto 2026 | 13.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia di pallavolo maschile torna in campo. Oggi, venerdì 28 agosto, gli azzurri allenati da Fefè De Giorgi affronteranno Cuba - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - in amichevole, mentre la Nazionale femminile è impegnata nell'Europeo. Giannelli e compagni arrivano dalla vittoria, con set record terminato con un super tie break perso 66-64, contro la Germania, battuta in quattro set.

Italia-Cuba, orario e dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Cuba è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 20. L'amichevole sarà visibile sui canali SkySport, ma anche in chiaro su quelli Rai. Il match sarà inoltre disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.

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italia italia cuba italia dove vederla tv italia pallavolo orario italia pallavolo dove vederla tv
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