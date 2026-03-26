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Italia-Irlanda del Nord: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Gli azzurri in campo nella semifinale dei playoff per il Mondiale 2026

Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
26 marzo 2026 | 09.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia scende in campo nei playoff per i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso sfidano l'Irlanda del Nord - in diretta tv e streaming - alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata di scena al via il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di vittoria la Nazionale affronterebbe, in trasferta, la vincente di Galles-Bosnia.

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Italia-Irlanda del Nord, orario e probabili formazioni

La sfida tra Italia e Irlanda del Nord è in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

Irlanda del Nord (3-5-2): Hazard; McNair, Brown, McConnell; Hume, Galbraith, Lyons, McDonnell, Lewis; Donley, Price. Ct. O'Neill.

Italia-Irlanda del Nord, dove vederla in tv

Italia-Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di RaiPlay.

Riproduzione riservata
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