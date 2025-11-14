circle x black
Italia, Altobelli: "Importante aver vinto con Moldavia". Ulivieri: "Ai playoff con fiducia"

La Nazionale di Gattuso ha vinto 2-0 nel penultimo impegno di qualificazione ai Mondiali 2026

L'Italia - Afp
L'Italia - Afp
14 novembre 2025 | 15.51
Redazione Adnkronos
"E' stato importante aver raggiunto la vittoria anche se nel finale perché, come si dice, vincere aiuta a vincere, ora però mi aspetto da questa Nazionale miglioramenti nel gioco". Così all'Adnkronos il campione del mondo 1982 Alessandro Altobelli all'indomani della stentata vittoria degli azzurri sulla Moldavia.

"Gattuso ci sta mettendo il massimo dell'impegno e il suo carattere che tutti conosciamo, i giocatori sono questi e quindi se non vogliamo correre rischi a marzo al playoff è assolutamente necessario che la squadra migliori dal punto di vista del gioco - ribadisce l'ex attaccante di Inter e Juventus -. Non voglio nemmeno immaginare che l'Italia manchi il terzo mondiale di fila. Se accadesse mi aspetto che chi guida il nostro calcio ci spiegasse i motivi e ne traesse le conseguenze, perché le colpe non sarebbero solo del ct e dei giocatori".

Unica luce nel buio l'esplosione di Francesco Pio Esposito. "Conosco lui e la famiglia, sta facendo un bellissimo percorso, è già un attaccante importante e avendo solo vent'anni mi aspetto che faccia ulteriori progressi e diventi uno dei più forti in circolazione". conclude Altobelli.

Ulivieri: "Con Gattuso 5 vittorie su 5, al playoff con fiducia"

Dell'Italia ha parlato all'Adnkronos anche Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori (Aiac): "Intanto con Gattuso in panchina ci sono state 5 partite 5 vittorie, si può discutere sul livello degli avversari ma le partite sono state vinte e non è mai facile, la squadra si è compattata intorno al ct e quindi la valutazione sul lavoro di Rino è positiva".

"Al playoff ci si va con fiducia - sottolinea Ulivieri - Dobbiamo prepararci bene, ci si deve pensare da subito perché bisogna arrivare nella condizione migliore possibile e sono convinto che il campo ci darà ragione anche perché abbiamo una squadra di buona levatura con giocatori di provata esperienza internazionale".

Sui criteri di qualificazione al mondiale che Gattuso ha criticato l'ex allenatore del Bologna taglia corto: "Fa strano vedere una nazionale con sei vittorie di fila non essere già qualificata ma il regolamento per adesso è questo ed è inutile pensarci. C'è solo da arrivare al meglio a marzo".

