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Europei pallavolo, oggi Italia-Repubblica Ceca: orario e dove vederla in chiaro

Quarto impegno per gli azzurri nella rassegna continentale dopo i successi su Svezia, Grecia e Slovacchia

Ferdinando De Giorgi - Ipa/Fotogramma
Ferdinando De Giorgi - Ipa/Fotogramma
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15 settembre 2026 | 09.17
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Quarto match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, martedì 15 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Repubblica Ceca a Modena. La Nazionale azzurra ha vinto tutte e tre le partite disputate in questa rassegna continentale, contro Svezia, Grecia e Slovacchia ed è già qualificata agli ottavi di finale. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming.

Italia-Repubblica Ceca, orario

La partita tra Italia e Repubblica Ceca, quarto impegno degli Azzurri di De Giorgi agli Europei di pallavolo maschili, è in programma oggi, martedì 15 settembre, alle 21:05 a Modena.

Italia-Repubblica Ceca, dove vederla in tv e in streaming

Le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

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europei pallavolo eurovolley italia repubblica ceca italia repubblica ceca orario dove vedere in tv italia repubblica ceca
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