Il ct ha parlato alla vigilia della sfida di Nations League, in programma giovedì sera all'Olimpico di Roma

L'Italia affronta domani sera, allo stadio Olimpico di Roma, il Belgio per la terza giornata di Nations League. Una partita che Luciano Spalletti definisce come un vero e proprio "spartiacque perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po' più tranquillamente".

L'atteggiamento della squadra è cambiato rispetto all'Europeo, come confermato dallo stesso ct azzurro nell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV: "ho ritrovato le stesse cose viste contro Francia e Israele, anzi ancor di più con questi quattro nuovi giovani che ho chiamato: hanno mostrato grandissima disponibilità, energia e voglia di far vedere la loro prontezza".

Intanto l’età media del gruppo continua a scendere, dai 24 anni e 9 mesi di settembre a 24 anni e 5 mesi. All’Europeo, in occasione dell’ultimo match con la Svizzera, era di 28 anni: "Vedo questi giovanotti pronti per fare il salto di livello durante gli allenamenti, avendoci a che fare direttamente, ce lo dimostrano di volta in volta".

Contro il Belgio di Domenico Tedesco, orfano delle stelle De Bruyne e Lukaku, bisognerà stare attenti all’estro e alla velocità dei suoi giovani talenti, dall’atalantino De Ketelaere a Doku: "mancheranno alcuni calciatori forti, ma ne hanno altri in previsione futura ancora più forti. Hanno velocità, a campo aperto sono devastanti e sugli esterni hanno giocatori bravi a dribblare, sono tra quelli che dribblano più di tutta Europa. Hanno qualità da tutte le parti, hanno calciatori che giocano nelle migliori squadre a livello europeo e sono al sesto posto del ranking Fifa, mentre noi siamo al decimo".