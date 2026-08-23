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Europei di pallavolo, oggi Italia-Svezia: orario e dove vederla in tv

La Nazionale femminile di Velasco torna in campo

Julio Velasco - Ipa/Fotogramma
Julio Velasco - Ipa/Fotogramma
23 agosto 2026 | 07.26
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, domenica 23 agosto, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Svezia - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nella terza partita del girone D, che comprende anche Croazia, Montenegro, Francia e Slovacchia. Il match, come tutti quelli del girone, si giocherà a Goteborg, in Svezia, con le azzurre che sono reduci dalle vittorie contro Croazia e Montenegro, battute tutte e due con un netto 3-0.

Italia-Svezia, orario e dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Svezia è in programma oggi, domenica 23 agosto, alle ore 18. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.

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italia velasco italvolley affronta la svezia europei pallavolo
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