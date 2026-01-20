circle x black
Jacobs torna ad allenarsi con coach Camossi: la decisione verso Los Angeles 2028

Si riunisce la coppia sportiva che ha segnato uno dei momenti più iconici dello sport azzurro, con l'oro vinto nei 100 metri ai Giochi di Tokyo

Marcell Jacobs - Fotogramma/IPA
20 gennaio 2026 | 20.59
Redazione Adnkronos
"Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi". A dare l'annuncio è il presidente della Fidal Stefano Mei, che sta seguendo da vicino il futuro agonistico del campione olimpico di Tokyo dei 100 metri e della 4x100, vincitore degli ultimi due ori europei dei 100 a Monaco di Baviera e Roma. Dopo due stagioni, si riunisce la coppia sportiva che ha segnato uno dei momenti più iconici dell'intera storia dell'atletica italiana nell'indimenticabile estate del 2021.

"Sono fiero di poter annunciare questo ritorno - le parole del presidente Mei -. Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista, da qui alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per gli Europei di Birmingham in agosto. Camossi è un tecnico professionale e preparato, la sua storia parla per sé: con Marcell ha scritto pagine memorabili e sono convinto che questo riavvicinamento possa regalarci nuove soddisfazioni. In queste settimane, sentendoci con Marcell anche durante le vacanze di Natale, abbiamo lavorato lontano dai riflettori, per creare le condizioni migliori affinché si potesse pianificare un nuovo percorso insieme. Ci siamo riusciti e adesso questa nuova sfida può cominciare".

