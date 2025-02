Per Jannik Sinner inizia la 38esima settimana da numero 1 del ranking mondiale. Nonostante la sospensione della Wada per il caso Clostebol, l'azzurro ha una certezza: le settimane da leader della classifica mondiale saranno almeno 44. Jannik arriverà da leader almeno fino a Montecarlo. Parte del percorso verso i 12 mesi consecutivi da numero 1, dipenderà poi dai suoi avversari.

Sinner resta numero 1?

Sinner ha beneficiato fin qui anche dei risultati deludenti dei rivali. A cominciare da Alcaraz e Zverev, eliminati - senza acuti degni di nota - ai quarti dai tornei di Doha e Rio de Janeiro. Jannik sarà dunque al comando della classifica almeno fino al 7 aprile (inizio del torneo di Montecarlo), senza prendere parte ai tornei di Miami e Indian Wells, entrambi sul cemento.

Le insidie Alcaraz e Zverev

Lo stop di Sinner potrebbe favorire Alcaraz e Zverev in ottica sorpasso, ma fin qui i due rivali più accreditati di Jannik non hanno brillato. Calcolando che Sinner tornerà in campo agli Internazionali di Roma , Zverev avrebbe bisogno di 2445 punti prima del torneo italiano. Impresa possibile, ma con la necessità di uno scatto in termini di continuità, fin qui punto debole per il tedesco. Discorso un po' più complicato per Alcaraz, che dovrebbe accumulare 3720 punti per soffiare lo scettro all'azzurro.