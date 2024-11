"Hai paura quando entri in campo?". E' bastata una domanda della piccola Francesca a far sciogliere il cuore di Sinner. "Mi ha detto che proverà a vincere nonostante la paura" racconta la bimba che a soli 7 anni ha avuto la possibilità di accompagnare il numero uno del mondo e di realizzare il suo sogno di parlarci. Il video è stato caricato sul profilo ufficiale della Federazione italiana Tennis e Padel. La bimba viene dalla Casa UGI Charity che si occupa di offrire sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Sinner non ha tradito le aspettative e quel 14 novembre vinse contro l'americano Taylor Fritz alle Atp Finals.

Non stiamo piangendo. Tu stai piangendo.



Francesca, sette anni, è una dei 27 bambini che tutti i giorni a Torino realizzano un sogno: scendere in campo insieme ai campioni delle #NittoATPFinals. Provengono da Casa UGI, charity partner di Nitto, e a ogni match ci ispirano con… pic.twitter.com/VXHpnqlMFD — FITP (@federtennis) November 13, 2024

La grande sfida, dove vederla

C'è lui, Casper, tra Jannik Sinner e la finale delle finali, l'ultimo atto del torneo dei maestri. Nei due precedenti l'altoatesino ha vinto entrambe le volte, ma il Ruud che viene dall'aver eliminato Carlos Alcaraz non è un avversario da sottovalutare, anche per il numero uno del mondo. Sinner-Ruud, in programma stasera alle 20.30, sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e sui canali SkySport, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, e gli interventi da bordo campo di Maurizio Fanelli. In studio, con Alessandro Fabretti, Rita Grande e Omar Camporese.