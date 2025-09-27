Abbraccio tra numeri 10 prima di Juventus-Atalanta. Alessandro Del Piero, allo Stadium come commentatore per la Cbs, nel pre-partita è stato 'puntato' da Kenan Yildiz. Il talento turco della formazione bianconera ha interrotto il riscaldamento per qualche secondo ed è piombato alle spalle di Del Piero, che era impegnato nella presentazione del match.

"The power of a legend." 🔥



Just one Juventus #10 showing love to another ❤️ pic.twitter.com/Tn8d77vPyR — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 27, 2025

Dopo l'abbraccio e i saluti, appuntamento alla fine della partita: "Ci vediamo dopo", ha detto Yildiz nel siparietto ripreso dalle telecamere di Cbs Sports.