Juve-Atalanta, Del Piero-Yildiz e l'abbraccio prima del match

La bandiera bianconera allo Stadium come commentatore della Cbs

Del Piero e Yildiz
Del Piero e Yildiz
27 settembre 2025 | 18.54
Redazione Adnkronos
Abbraccio tra numeri 10 prima di Juventus-Atalanta. Alessandro Del Piero, allo Stadium come commentatore per la Cbs, nel pre-partita è stato 'puntato' da Kenan Yildiz. Il talento turco della formazione bianconera ha interrotto il riscaldamento per qualche secondo ed è piombato alle spalle di Del Piero, che era impegnato nella presentazione del match.

Dopo l'abbraccio e i saluti, appuntamento alla fine della partita: "Ci vediamo dopo", ha detto Yildiz nel siparietto ripreso dalle telecamere di Cbs Sports.

