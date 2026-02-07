Il ventenne si lega ulteriormente al club bianconero
La Juventus ufficializza il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. L'attaccante turco ha firmato fino al 2030, come rende noto la società bianconera. Yildiz, 20 anni, è approdato alla Juventus nell'estate 2022 dopo l'addio al Bayern Monaco. In bianconero, l'attuale numero 10 ha già collezionato 115 presenze in cui ha messo a segno 25 gol e distribuito 19 assist.
Su Yildiz, alla vigilia del match casalingo con la Lazio, si esprime l'allenatore Luciano Spalletti: "Avere un leader di 20 anni significa che riesce a dare forza a tutti, perché la valutazione passa da quanto fai brillare la squadra. Essere collegati agli altri è fondamentale e solo così si diventa tutti più forti: Kenan ha lo strappo e crea enormi vantaggi, è veramente tanta roba Yildiz".
Il talento turco, prosegue Spalletti, "sa stare con gli altri e sa capire chi lo circonda, sa stare in un contesto come questo anche se è giovane: merito del lavoro fatto dalla sua famiglia. Kenan sa adattarsi e farsi apprezzare, è una qualità assoluta".