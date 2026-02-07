circle x black
Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030

Il ventenne si lega ulteriormente al club bianconero

Yildiz
Yildiz
07 febbraio 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juventus ufficializza il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. L'attaccante turco ha firmato fino al 2030, come rende noto la società bianconera. Yildiz, 20 anni, è approdato alla Juventus nell'estate 2022 dopo l'addio al Bayern Monaco. In bianconero, l'attuale numero 10 ha già collezionato 115 presenze in cui ha messo a segno 25 gol e distribuito 19 assist.

Su Yildiz, alla vigilia del match casalingo con la Lazio, si esprime l'allenatore Luciano Spalletti: "Avere un leader di 20 anni significa che riesce a dare forza a tutti, perché la valutazione passa da quanto fai brillare la squadra. Essere collegati agli altri è fondamentale e solo così si diventa tutti più forti: Kenan ha lo strappo e crea enormi vantaggi, è veramente tanta roba Yildiz".

Il talento turco, prosegue Spalletti, "sa stare con gli altri e sa capire chi lo circonda, sa stare in un contesto come questo anche se è giovane: merito del lavoro fatto dalla sua famiglia. Kenan sa adattarsi e farsi apprezzare, è una qualità assoluta".

