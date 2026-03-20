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Roma, infortunio per Koné: quando torna il centrocampista

Il mediano francese si è fermato nel match contro il Bologna.

Manu Koné - Ipa/Fotogramma
Manu Koné - Ipa/Fotogramma
20 marzo 2026 | 18.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Manu Koné. Il centrocampista della Roma si è fermato nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, nella partita persa 4-3 ai supplementari dalla squadra di Gasperini, lasciando il campo nel primo tempo dopo essere da poco rientrato da un altro problema muscolare. Ma quando torna Koné?

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Oggi, venerdì 20 marzo, Koné si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un problema che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per almeno un mese, lasciando l'ennesima assenza pesante a Gasperini.

Il centrocampista francese salterà quindi sicuramente la sfida di domenica prossima contro il Lecce, la trasferta pasquale contro l'Inter, in programma il prossimo 5 aprile, la partita casalinga del 12 contro il Pisa e quella con l'Atalanta del 18.

La speranza di Gasperini è che Koné possa tornare a disposizione per la trasferta di Bologna del 25 aprile, mentre più certo potrebbe essere il suo ritorno, almeno tra i convocati, per la gara dell'Olimpico con la Fiorentina, in programma il prossimo 5 maggio.

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